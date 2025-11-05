Российские военные атаковали транспортную инфраструктуру Украины

Российские военнослужащие нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим деятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, атаки производились с помощью авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и групп артиллерии.

«Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим деятельность ВСУ, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов», — говорится в сообщении.

Специалисты добавили, российские бойцы поразили пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 142-х районах.

До этого в МО сообщили, что положение ВСУ, которые находятся в окружении в районах Купянска и Красноармейска (Покровска), продолжает ухудшаться. В посте говорится, что у солдат не осталось никаких вариантов на спасение, кроме добровольной сдачи в плен.

Ранее российский солдат попал под обстрел семи дронов ВСУ подряд и выжил.