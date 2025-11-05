Город Сумы на севере Украины частично обесточен

Город Сумы на севере Украины осталась без электричества по причине аварийного отключения на одном из энергетических объектов. Об этом сообщила пресс-служба компании «Сумыоблэнерго».

«Из-за аварийного отключения на одном из энергообъектов временно обесточена часть города Сумы», — говорится в сообщении.

Повреждение объекта энергетики также подтвердило профильное министерство Украины в официальном Telegram-канале.

Утром 5 ноября сообщалось о перебоях с подачей воды из-за обесточенного водозабора. Коммунальная служба «Горводоканал» городского совета сообщила, что один из водозаборных объектов оказался обесточен и был переведен на аварийно-резервное питание. В связи с этим 5 ноября подача воды для жителей будет осуществляться по графику и с пониженным давлением — с 5:00 до 10:00 по местному времени (с 6:00 до 11:00 мск).

4 ноября, местные СМИ сообщали о взрывах в Сумах, после чего «Горводоканал» подтвердил, что один из водозаборов города был временно обесточен.

1 ноября в Сумах пропал свет после удара по энергетике. Проблемы с электроснабжением также возникли в Сумском районе региона. Больницы и экстренные службы смогли продолжить работу, а критическую инфраструктуру власти перевели на резервное питание.

Ранее стало известно о блэкауте в части ДНР, подконтрольной Украине.