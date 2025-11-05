На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ВСУ недовольны мобилизацией больных туберкулезом и бездомных

Командование в Киеве недовольно мобилизацией бездомных и больных туберкулезом
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Командование в Киеве возмущено работой территориальных центров комплектования(ТЦК), которые ради выполнения плана мобилизации отправляют в учебные центры людей, имеющих инвалидность, больных тяжелыми заболеваниями, в том числе открытой формой туберкулеза, а также бездомных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

Собеседник агентства пояснил, что отправка в учебные центры таких людей, по мнению командования, плохо влияет на боеспособность подразделений и условия подготовки личного состава.

4 ноября американские СМИ обвинили президента Украины Владимира Зеленского в том, что он скрывает факты силовой мобилизации, проводимой на территории республики. Журналисты американского портала Responsible Statecraft отметили, что на Украине широко распространен термин «бусификация». Под ним имеется ввиду практика принудительной отправки украинцев в действующие подразделения. При этом, по словам авторов материала, западные СМИ редко обращают внимание на подобные случаи.

Портал подчеркнул, что на фоне силовой мобилизации Зеленский намерен получить больше денег от партнеров.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Ранее в Раде высказались о мобилизации женщин на Украине.

Новости Украины
