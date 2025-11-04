На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вучич заявил о намерении Белграда продолжить экспорт снарядов

Вучич: Сербия намерена и далее экспортировать боеприпасы
true
true
true
close
Darko Vojinovic/AP

Белград будет продолжать экспорт своих боеприпасов, невзирая на предостережения Службы внешней разведки (СВР) России о возможном попадании сербских снарядов на Украину, заявил президент Сербии Александар Вучич. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на сессии «Европейские разговоры» на полях саммита о расширении Европейского союза в Брюсселе, Вучич отметил, что от экспорта боеприпасов зависят 30 тысяч работников сербского военно-промышленного комплекса и, в целом, речь идет о выживании экономики страны. По его словам, изготовленные в Сербии боеприпасы хорошо продаются на внешнем рынке.

Вучич подчеркнул, в июне Белград отреагировал на жесткие заявления СВР и приостановил экспорт, так как не хотел вооружать одну из сторон, но иногда сербские боеприпасы все же оказываются в зоне боевых действий. Но сейчас рабочие военно-промышленного комплекса должны получать зарплату, и поэтому экспорт снарядов будет продолжен.

Новость дополняется.

