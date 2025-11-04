На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области украинский беспилотник атаковал «Газель»

Гладков: мужчина получил ранение в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю
Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником «Газель» в Борисовском районе, в результате чего пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе хутора Красиво. Мужчина был доставлен в больницу с проникающим ранением грудной клетки и осколочным ранением плеча.

Автомобиль получил повреждения.

2 ноября Гладков сообщил, что в селе Отрадное украинский беспилотник атаковал служебную «Газель». Ее водителя госпитализировали с баротравмой, ссадинами лица и множественными слепыми осколочными ранениями.

В городе Грайворон FPV-дрон взорвался у многоквартирного дома. При этом баротравму получила местная жительница. Врачи помогли ей на месте происшествия.

До этого беспилотник ударил по храму Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори. На опубликованных Гладковым фото видно, что снаружи упал металлический навес над входом в здание, внутри храма тоже есть разрушения.

Ранее FPV-дрон взорвался рядом с братьями-подростками под Белгородом.

Атаки БПЛА на Россию
