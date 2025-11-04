В Пентагоне высказались о возможных планах США по сокращению войск в Европе

США пока не планируют дальнейшее сокращение военного контингента в Европе. Об этом заявил кандидат на пост помощника военного министра США по стратегии, планам и потенциалу Остин Дамер, передает ТАСС.

«Мне не известно о конкретных планах дальнейшего сокращения», — сказал он в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

При этом Дамер подчеркнул, что члены комитета должны быть в курсе подобных планов по закрытым каналам.

Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом кандидат на пост помощника военного министра также упомянул ситуацию в Румынии. По его словам, власти страны были осведомлены о сокращении числа американских военных в стране перед тем, как приказ был отдан.

До этого стало известно, что Вашингтон сокращает численность войск в Румынии с 1,7 тыс. до примерно 1 тыс. военнослужащих. Соединенные Штаты также планируют вывести часть военных из Болгарии, Венгрии и Словакии уже в декабре этого года в рамках стратегии «умеренного» вывода военного контингента. Чем обусловлено решение администрации Дональда Трампа о выводе войск из европейских стран и связано ли это с позицией США по Украине — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили, что вывод сил США из Румынии стал неверным сигналом Путину