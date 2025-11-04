Разрушения на заводе в Киеве после российского удара сняли на видео

Масштабные разрушения на радиозаводе в Киеве попали на видео

Разрушения на радиозаводе в Киеве попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Повернутые на войне».

На кадрах можно заменить кучу разбитого бетона и поломанных металлических конструкций. Предполагается, что это последствия обрушения одной из стен здания. По данным канала, что перед этим российские войска нанесли удар по заводу.

Также на видео попал еще один промышленный объект — его стена покрыта копотью от возникшего пожара.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ночью нанесли групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины, а также инфраструктуре военного аэродрома, ремонтной базе вооружения и военной техники ВСУ в ночь на 3 ноября.

В ведомстве уточнили, что удары по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины были нанесены высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками.

Ранее украинцев предупредили о суровой зиме из-за энергетического кризиса.