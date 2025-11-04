На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин оценил работу «Рособоронэкспорта»

Путин назвал «Рособоронэкспорт» надежным поставщиком военной продукции
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Работа «Рособоронэкспорта» повышает финансовую стабильность российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), подтверждает авторитет РФ как надежного поставщика военной продукции и технологий. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента России Владимира Путина, опубликованной на сайте Кремля, по случаю 25-летия компании.

В поздравлении президент отметил, что несмотря на сложные вызовы, «Рособоронэкспорт» продолжает сотрудничать более чем со 120 странами.

Владимир Путин особо подчеркнул, что за 25 лет «Рособоронэкспорт» внес значительный вклад в развитие военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами, укрепление национальной безопасности и технологического суверенитета. Он уверен, что компания и дальше будет ставить высокие цели и достойно справляться с поставленными задачами.

До этого заместитель гендиректора «Ростеха» Олег Евтушенко сообщил, что компания «Рособоронэкспорт» за четверть века нарастила экспортные поставки российского вооружения в пять раз. Он отметил, что темп работы компании остается высоким.

Ранее Белоусов пообещал передать странам СНГ новое вооружение.

