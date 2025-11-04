Российская компания за 25 лет в 5 раз нарастила экспорт оружия

Евтушенко: «Рособоронэкспорт» за 25 лет в 5 раз нарастил экспорт оружия РФ

Российская компания «Рособоронэкспорт» за четверть века нарастила экспортные поставки российского вооружения в пять раз. Об этом сообщил заместитель гендиректора «Ростеха» Олег Евтушенко, его слова приведены в Telegram-канале госкорпорации.

«Рособоронэкспорт» была основана 4 ноября 2000 года.

Евтушенко отметил, что темп работы компании остается высоким. По словам гендиректора, несмотря на сложную ситуацию в мире и давление со стороны основных иностранных конкурентов, стратегическая цель «Рособоронэкспорта» остается прежней — остаться на втором месте в мировом рейтинге стран-экспортеров вооружений до 2030 года и далее.

Евтушенко уточнил, что это очень сложная цель с учетом того, что Франция, Южная Корея и другие государства стремительно набирают обороты в области экспорта вооружений. Тем не менее, это цель достижимая, ключевую роль здесь играет «Рособоронэкспорт», подчеркнул Евтушенко.

В мае глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщал, что государственная компания «Рособоронэкспорт» с начала текущего года подписала свыше 20 крупных контрактов на сумму около $7 млрд и поставила продукцию военного назначения в более чем 15 стран.

