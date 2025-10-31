Белоусов пообещал передать странам СНГ новое вооружение

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Россия намерена оказывать поддержку странам СНГ в модернизации их армий, предоставляя им современные вооружения и делясь знаниями, полученными в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом пишет РИА Новости.

«На фоне сложной военно-политической обстановки особенно важно единство подходов как к общему нашему героическому прошлому, так и к оценке современных вызовов и угроз», — отметил Белоусов, открывая заседание совета министров обороны стран СНГ в Алма-Ате.

Он подчеркнул насыщенность повестки дня и акцентировал внимание на обсуждении результатов реализации концепции военного сотрудничества и перспектив его дальнейшего развития в современных реалиях.

Белоусов особо отметил стремление России активно содействовать оснащению армий стран СНГ современными вооружениями.

«Большое внимание уделим результатам реализации концепции военного сотрудничества и дальнейшим перспективам его развития в современных условиях», — подчеркнул он.

Российский министр обороны также отметил важность сохранения памяти о совместной Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и противодействия попыткам фальсификации ее итогов, предложив обсудить данные вопросы в рамках заседания.

