На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белоусов пообещал передать странам СНГ новое вооружение

Белоусов: Россия поможет оснащать армии стран СНГ современным вооружением
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Россия намерена оказывать поддержку странам СНГ в модернизации их армий, предоставляя им современные вооружения и делясь знаниями, полученными в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом пишет РИА Новости.

«На фоне сложной военно-политической обстановки особенно важно единство подходов как к общему нашему героическому прошлому, так и к оценке современных вызовов и угроз», — отметил Белоусов, открывая заседание совета министров обороны стран СНГ в Алма-Ате.

Он подчеркнул насыщенность повестки дня и акцентировал внимание на обсуждении результатов реализации концепции военного сотрудничества и перспектив его дальнейшего развития в современных реалиях.

Белоусов особо отметил стремление России активно содействовать оснащению армий стран СНГ современными вооружениями.

«Большое внимание уделим результатам реализации концепции военного сотрудничества и дальнейшим перспективам его развития в современных условиях», — подчеркнул он.

Российский министр обороны также отметил важность сохранения памяти о совместной Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и противодействия попыткам фальсификации ее итогов, предложив обсудить данные вопросы в рамках заседания.

Ранее Нарышкин заявил о попытках Запада препятствовать развитию СНГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами