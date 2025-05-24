Разработчик рассказал о производстве новой российской бронетехники

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») в течение текущего года продолжает наращивать объемы производства бронетехники. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе холдинга.

Наращивание производства осуществляется в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Речь идет о производстве совершенно новых изделий, а также усовершенствовании боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2 и БМП-3, техники ВДВ: боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ».

В холдинге рассказали, что больше всего заказчику сейчас поставляется БМП-3 и БМП-2М «Бережок». При этом с учетом опыта эксплуатации в зоне проведения специальной военной операции, во все образцы легкобронированной техники разработчика ежегодно добавляются новые системы и опции.

21 мая гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил газете «Коммерсантъ», что Россия предложит Белоруссии приступить к совместному производству легкого тактического самолета Checkmate, а также беспилотных летательных аппаратов, бронетехники и средств противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» в 2025 году подписал более 20 контрактов на $7 млрд.