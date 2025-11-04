На фронт для российских бойцов привезли мощи 17 святых и иконы

РИА: мощи 17 святых прибыли к бойцам «Ахмата» для укрепления морального духа

На позиции бойцов спецназа «Ахмат» Минобороны РФ доставили частицы мощей 17 святых и иконы. Об этом сообщил РИА Новости штатный священник подразделения отец Евгений.

По его словам, прикосновение к святыням всегда имеет особое значение. Святыни были собраны волонтерами в различных монастырях России по благословению духовенства и уже длительное время передаются на передовые позиции для поддержки бойцов в зоне СВО.

Штатный священник подчеркнул, что бойцы смогут помолиться и приложиться к мощам, а любая святыня способствует их защите.

Среди привезенных реликвий оказались частицы мощей святителя Николая Чудотворца, святых Петра и Февронии Муромских, святителя Луки Крымского и Матроны Московской.

До этого заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами архимандрит Алексий назвал хорошим законопроект о наделении военных священников статусом ветерана боевых действий.

По мнению архимандрита, для человека, который отправляется на передовую помогать военным, получение официального статуса станет радостным моментом.

Ранее стало известно, что в России могут признать госсимволом знамя со Спасом Нерукотворным.