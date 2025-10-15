В России могут признать госсимволом знамя со Спасом Нерукотворным

В РПЦ предложили признать госсимволом знамя со Спасом Нерукотворным

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл предложил признать знамя со Спасом Нерукотворным российским государственным символом. Об этом сообщает ТАСС.

«Я считаю, что необходимо Государственной думе принять решение, чтобы знамя с Нерукотворным Спасом стало бы государственным символом, наряду с государственным флагом и знаменем Победы. Это уже историческая данность», — высказался священнослужитель.

Он отметил, что российские военные уже сейчас нередко поднимают знамя наряду с флагом России, поэтому его использование следует сделать официальным, чтобы стяг можно было увидеть, например, в воинских частях.

До этого заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами архимандрит Алексий назвал хорошим законопроект о наделении военных священников статусом ветерана боевых действий.

По мнению архимандрита, для человека, который отправляется на передовую помогать военным, получение официального статуса станет радостным моментом.

Ранее в РПЦ сообщили, что у бойцов СВО есть вопросы к равнодушным россиянам.