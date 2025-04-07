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В РПЦ оценили идею выдачи священникам статуса ветерана боевых действий

В РПЦ назвали очень хорошим проект выдачи священникам статуса ветерана СВО
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Кирилл Нортон/РИА «Новости»

Законопроект о наделении военных священников статусом ветерана боевых действий — очень хорошее предложение. Об этом сказал в интервью ТАСС заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами архимандрит Алексий (Ганьжин).

По мнению архимандрита, для человека, который отправляется на передовую помогать военным, будет радостным моментом то, что он получит статус ветерана боевых действий.

Священнослужитель отметил, что предлагаемый законопроектом четырехмесячный срок пребывания в зоне СВО для получения статуса ветерана у священника должен соответствовать сроку для военнослужащих. По его словам, это не проблема, поскольку священники туда ездят постоянно.

Как сообщила газета «Ведомости», священники, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции на Украине не менее четырех месяцев, могут получить статус ветеранов боевых действий. По данным газеты, такие поправки в закон «О ветеранах» предложила внести группа депутатов из комитета по госстроительству во главе с Павлом Крашенинниковым. В поддержку этой инициативы выступил патриарх Кирилл.

Ранее священник рассказал об исповедях российских бойцов СВО.

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