Российские военнослужащие при помощи беспилотника «Ланцет» вывели из строя украинскую радиолокационную станцию (РЛС) дальнего действия П-18 на Сумском направлении. Об этом РИА Новости сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что разведчики Центра «Рубикон» МО РФ обнаружили при помощи дрона Zala в тылу противника РЛС дальнего действия. С расстояния более 80 км российские бойцы запустили барражирующий боеприпас «Ланцет».

«В результате прямого попадания <...> разрушены критически важные элементы станции, что привело к выводу ее из строя», — уточнили в Минобороны.

До этого в российском оборонном ведомстве сообщили, что в течение года подразделения «Рубикон» подавили свыше 44 тысяч FPV-дронов противника в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кроме того, уничтожено более 3,7 тысячи автомобилей повышенной проходимости, используемых украинской армией для перевозок личного состава и военных грузов, 4 тысячи средств связи, РЭБ, РЛС и 13,5 тысячи объектов военной инфраструктуры.

Ранее ВСУ в течение трех дней потеряли более ста военных при неудачных атаках под Сумами.