Опубликовавший фото с обугленным черепом бразилец и его жена служат в Нацгвардии Украины

Бывший военнослужащий бразильской армии Густаво Островски Хуан и его жена Адриана Маршалл Перейра вступили в ряды национальной гвардии Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно данным из запрещенной в России социальной сети, бразильский наемник находится на территории Украины с 25 января 2024 года. Его супруга прибыла на территории страны 24 июня того же года, а служебное удостоверение Нацгвардии Украины получила 23 августа.

Густаво активно ведет свои соцсети, публикуя кадры в военной форме с украинской символикой. На одном из кадров бразилец с женой позируют с автоматами в руках. Кроме того, он выкладывал фотографию с обугленным черепом. Агентство обратило внимание, что на его странице присутствуют русофобские высказывания.

Также по опубликованным в аккаунтах Густаво и Адрианы фото стало известно, что у пары родился ребенок. Наемники давали интервью бразильской службе новостей в Санта-Элене Jornal Correio do Lago, в котором рассказывали о своем опыте в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, они продемонстрировали журналистам противогаз и шлем времен Второй мировой войны.

8 сентября в российских силовых структурах сообщили, что на стороне ВСУ воюют более 20 тысяч наемников из разных стран. Источник добавил, что поток иностранных наемников в ряды ВСУ сокращается, но не прекращается. Отмечается, что выросло число ветеранов ВС США, желающих воевать на стороне Украины. Таким образом они стремятся перезагрузить свою военную карьеру.

Ранее стало известно, за какую сумму в месяц колумбийские наемники готовы воевать против РФ.