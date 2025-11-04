На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ВСУ призвали не рассчитывать на появление детей депутатов на фронте

УНИАН: украинская военнослужащая исключила участие детей депутатов в боях
Andriy Andriyenko/Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via Reuters

Военнослужащая Вооруженных сил Украины (ВСУ) Яна с позывным «Мультик» призвала не рассчитывать, что дети депутатов появятся на фронте. Ее слова приводит УНИАН.

«И не надо рассказывать, что «пусть воюют дети депутатов». Не будут воевать дети депутатов. Примите тот факт», — подчеркнула «Мультик».

При этом она добавила, что каждый гражданин должен поддерживать страну в этот нелегкий период, платить налоги и работать на пользу Украины.

До этого источник в российских силовых структурах сообщил о волне негодования среди украинцев из-за увольнения командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура» Александра Ширшина со службы. Жители страны возмутились из-за того, что майор смог во время военного положения уволиться из армии, а насильно мобилизованный «таксист» с множеством хронических заболеваний не имеет такой возможности.

Командир «Магуры» подал в отставку в конце мая этого года. Он объяснил, что решил уволиться из Вооруженных сил Украины из-за «тупых задач», которые ставит командование. По его словам, «более дебильных задач, чем на текущем направлении», он еще не получал. Ширшин также пожаловался, что украинские генералы заигрались, что привело к большим потерям среди личного состава.

Ранее в Раде усомнились в способности властей Украины мотивировать молодежь служить в ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
