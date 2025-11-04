В Судже Курской области продолжают проживать более 70 человек, большинство из которых отказались от эвакуации. Об этом рассказал РИА Новости сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета России Александр Глухарев.

По его словам, среди оставшихся в городе в основном пожилые люди, которые не хотят покидать свои дома и хозяйства. Несмотря на попытки вывести их в более безопасные районы, жители добровольно остаются на месте.

Глухарев отметил, что местным жителям регулярно оказывается гуманитарная и социальная помощь.

В начале октября губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Россию вернулись десять жителей Суджи, одному из них потребовалась госпитализация. По его словам, у каждого из них своя непростая история, но курские власти рады, что в результате тяжелого переговорного процесса все они будут дома.

В начале августа 2024 года украинские вооруженные силы предприняли попытку наступления на территорию Курской области, но их продвижение было остановлено. В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона.

Ранее силовики заявили, что ВСУ в панике бегут с позиций на одном из участков фронта.