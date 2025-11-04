На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: российская ракета «Буревестник» должна успокоить Трампа

Rebelion: «Буревестник» должен вернуть здравомыслие западным политикам
true
true
true
close
Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Создание Россией крылатой ракеты «Буревестник» должно вернуть здравомыслие тем, кто развязал российско-украинский конфликт. Такое мнение высказал журналист Умберто Маццеи в статье для Rebelion

Он считает разработку соответствующей ракеты успехом российской военной науки, который должен «успокоить» президента США Дональда Трампа.

По его мнению, «с таким же смиренным реализмом» должны действовать политики, принимающие решения в Великобритании и Франции, поскольку Россия не только превосходит их по количеству ядерных боеголовок, но и, благодаря новой ракете с ядерной силовой установкой, обладает средством нападения, которого нет у США и других ядерных держав.

«Буревестник» должен вернуть здравомыслие тем, кто стремится продолжать войну, развязанную ими на Украине с целью вызвать крах России путем истощения, чтобы силой захватить ее неисчерпаемые ресурсы», — заявил автор материала.

26 октября президент РФ Владимир Путин на совещании с начальником Генштаба ВС Валерием Герасимовым объявил о завершении испытаний ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. По словам Герасимова, во время испытаний ракета пролетела 14 тысяч км.

Ранее в Северодвинске спустили на воду атомную подлодку «Хабаровск».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами