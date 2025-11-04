Создание Россией крылатой ракеты «Буревестник» должно вернуть здравомыслие тем, кто развязал российско-украинский конфликт. Такое мнение высказал журналист Умберто Маццеи в статье для Rebelion

Он считает разработку соответствующей ракеты успехом российской военной науки, который должен «успокоить» президента США Дональда Трампа.

По его мнению, «с таким же смиренным реализмом» должны действовать политики, принимающие решения в Великобритании и Франции, поскольку Россия не только превосходит их по количеству ядерных боеголовок, но и, благодаря новой ракете с ядерной силовой установкой, обладает средством нападения, которого нет у США и других ядерных держав.

«Буревестник» должен вернуть здравомыслие тем, кто стремится продолжать войну, развязанную ими на Украине с целью вызвать крах России путем истощения, чтобы силой захватить ее неисчерпаемые ресурсы», — заявил автор материала.

26 октября президент РФ Владимир Путин на совещании с начальником Генштаба ВС Валерием Герасимовым объявил о завершении испытаний ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. По словам Герасимова, во время испытаний ракета пролетела 14 тысяч км.

Ранее в Северодвинске спустили на воду атомную подлодку «Хабаровск».