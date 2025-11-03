На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский заявил, что делегация США приедет обсуждать БПЛА

Зеленский сообщил о визите делегации США на Украину для обсуждения дрон-deal
true
true
true
close
Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на брифинге о приезде в республику на следующей неделе делегации из США. Его цитируют «РБК-Украина» и УНИАН.

Политик уточнил, что речь идет о «дрон-deal» (соглашении о дронах). Он отметил готовность Украины экспортировать оружие, в частности морские дроны. При этом часть вооружений страна оставит для собственных нужд.

По мнению Зеленского, партнеры должны финансировать производство оружия в республике, а готовую продукцию справедливо делить пополам.

Глава государства также рассказал о планах выпускать 600-800 дронов-перехватчиков в сутки до конца этой осени. А «экспортными столицами» оборонного производства Украины назвал Берлин и Копенгаген.

Накануне Зеленский заявил, что страна получила системы ПВО (противовоздушной обороны) Patriot. Он считает, что создание надежной системы ПВО отвечает не только интересам Киева, но и его партнеров. Политик отдельно лично поблагодарил канцлера Германии Фридриха Мерца за содействие поставкам. Зеленский уверен, что усиление ПВО Украины приближает конец боевых действий в зоне конфликта, потому что РФ якобы делает ставку на удары с воздуха.

Ранее командующий дронами ВСУ пригрозил России блэкаутами.

