РИА Новости: на Украине каждый день хоронят десятки неопознанных военных ВСУ

Ежедневно на Украине хоронят десятки неопознанных военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а количество таких захоронений растет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Украинское кладбище «Деевка-2» находится под Днепропетровском. Там похоронены военнослужащие ВСУ, чью личность не удалось установить. Ежедневно на этом кладбище хоронят десятки украинских военных, в один из дней октября там было похоронено 19 человек», — сказал собеседник агентства.

Силовики добавили, что кладбище начало работать в апреле. По их данным, за несколько месяцев число могил на нем выросло в несколько раз.

В августе украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что на новом военном кладбище, открытом под Киевом, хоронят неизвестных солдат ВСУ, чтобы избежать выплат родственникам погибших. По его словам, среди захороненных числятся пропавшие без вести военнослужащие.

Ранее оператор FPV-дрона не стал атаковать бойцов ВСУ из-за проведения похорон.