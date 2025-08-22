На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Оператор FPV-дрона не стал атаковать бойцов ВСУ из-за проведения похорон

Оператор российского FPV-дрона не атаковал ВСУ из-за сообщения о похоронах
true
true
true

Оператор российского FPV-дрона не стал атаковать военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) после их сообщения о проведении похорон. Об этом сообщил Telegram-канал «Херсонский вестник».

«Оператор российского FPV-дрона, заметив скопление украинских военных, уже был готов атаковать. Но приблизившись, он разглядел не цель, а просьбу: на покрывале было написано «FPV, не убивай, похороны», — говорится в публикации.

Авторы материала отметили, что впоследствии оператор дрона решил покинуть позицию, дав возможность провести похороны.

В апреле штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Юг» с позывным «Повар» сообщил, что украинский военнопленный спас российского бойца, обезвредив FPV-дрон ВСУ с помощью противодронового ружья.

Во время операции штурмовая группа заблокировала блиндаж, где находились двое украинских военных. Один из них, позывной «Добрый», сдался в плен и передал российской стороне противодроновое ружье. Позже выяснилось, что ВСУ попытались ликвидировать пленного, отправив дрон-камикадзе по координатам эвакуации (в трех километрах от позиций).

Ранее десантник спас раненого напарника, взяв удар дронов ВСУ на себя.

