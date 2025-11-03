На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силовики заявили о наличии у ВСУ методичек по ликвидации сдающихся в плен сослуживцев

ТАСС: у ВСУ есть методичка по уничтожению сдающихся в плен сослуживцев
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) подготовило методичку, в которой говорится об обязанности украинских военных уничтожать сдающихся в плен сослуживцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Любопытно, что при любых попытках выхода с позиций их командование применяет по своим же БПЛА. Причем сами пленные говорят, что существует методичка от руководства, где черным по белому прописано: «Уничтожать в случае ухода с позиций всеми доступными способами», — сказал собеседник агентства.

Утром 3 ноября в Минобороны РФ сообщили, что бойцы ВСУ, остающиеся в Купянске и окрестностях города в Харьковской области, постепенно сдаются в плен российской армии. По данным ведомства, в операции по уничтожению окруженных формирований украинской армии участвуют бойцы подразделений группировки войск «Запад».

В этот же день солдат 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Роман Крутько сообщил, что командование угрожало военнослужащим за любую попытку сдачи в плен под Купянском. По словам военного, решение сложить оружие было единственным шансом на спасение в условиях полного окружения российскими войсками.

Ранее в ДНР сообщили о возможности дезертирства бойцов ВСУ под Димитровом.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
