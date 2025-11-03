На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сдавшийся в плен боец ВСУ сообщил об угрозах со стороны командования в Купянске

Солдат ВСУ Крутько: руководство ВСУ в Купянске угрожало расстрелом за сдачу в плен
true
true
true

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожало военнослужащим расстрелом за любую попытку сдачи в плен под Купянском. Об этом сообщил солдат 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Роман Крутько, сдавшийся в плен, передает пресс-служба Минобороны России.

«Командование обещало нам расстрел за попытку побега или сдачи в плен», — сказал он.

По словам солдата, решение сложить оружие было единственным шансом на спасение в условиях полного окружения российскими войсками. Крутько подчеркнул, что в таких условиях у них закончились боеприпасы и провизия, сели рации, а сами бойцы не ели несколько дней.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что боец ВСУ вместе с товарищами воспользовался инструкцией из листовок, сброшенных российскими военными — они вышли к позициям ВС РФ с белым флагом.

30 октября Минобороны России заявило о готовности прекратить боевые действия на 5–6 часов для обеспечения доступа иностранных и украинских журналистов в районы Красноармейска (Покровска), Димитрова и Купянска, где заблокированы крупные группировки ВСУ. Соответствующий приказ отдал президент Владимир Путин.

В Киеве инициативу отвергли, пригрозив СМИ «последствиями» за посещение территорий со стороны российских позиций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ДНР сообщили о возможности дезертирства бойцов ВСУ под Димитровом.

СВО: последние новости
