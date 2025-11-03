Украинцы пожаловались на работу горячей линии для жалоб на военкоматы

Адвокат Кычко: горячая линия для жалоб на военкоматы на Украине не работает

Граждане Украины жалуются на неработающую горячую линию, с помощью которой они могут пожаловаться на деятельность военкоматов. Об этом заявил адвокат Роман Кычко в эфире украинского телеканала «Новости. Live».

«Из тех моментов, которые были доступны в свое время — военные запускали горячую линию для жалоб, будем откровенными, каждый второй клиент, который на нее обращается, сообщает, что горячая линия просто не отвечает», — сказал юрист.

Кычко уточнил, что горячая линия для жалоб не работает как на уровне командования Сухопутных войск Украины, так и на уровне территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата в республике).

2 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что сотрудники ТЦК требуют до $15 тысяч за возможность избежать призыва в ряды ВСУ. Парламентарий отметил, что мобилизация на Украине — это не только нарушение прав человека и насилие на улице, но и «сумасшедшая коррупция».

Ранее житель Украины взорвал гранату при сотрудниках ТЦК.