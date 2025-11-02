Белоруссия обвинила Литву в контрабанде товаров на шарах-метеозондах

Выгодополучатели от переправляемой через белорусско-литовскую границу с помощью метеозондов контрабанды находятся в Литве, заявил начальник управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности Госпогранкомитета Белоруссии Николай Борейко. Его слова передает РИА Новости.

«Во всех случаях задержания нами и беспилотных летательных аппаратов, и метеозондов (использовавшихся контрабандистами – прим. ред.), они были оборудованы GPS-трекерами либо другими специальными приборами, в которых были сим-карты литовских мобильных операторов связи», – объяснил Борейко.

Представитель Госпогранкомитета подчеркнул, что литовские сим-карты явно указывают на то, что шары отправлялись лицами, «проживающими на территории Литовской Республики и в целом стран Европейского Союза». Борейко отметил, что именно страны ЕС заинтересованы в товарах из Белоруссии для продажи внутри Евросоюза.

Борейко сообщил, что впервые применять шары для контрабанды белорусских товаров жители ЕС начали в прошлом году. С тех пор пограничная служба Белоруссии стала более активно задерживать нарушителей, и уже к концу 2025 года была опубликована информация об 11 случая пресечения попыток переправить товары из Белоруссии в Литву.

