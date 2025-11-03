Российские военные отразили попытки деблокирования группировки ВСУ в ДНР

Минобороны: ВС РФ сорвали четыре попытки ВСУ прорвать окружение у Гришино

Российские бойцы отразили четыре попытки деблокирования группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшей в окружение в районе населенного пункта Гришино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

«Пресечены четыре попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из так называемого «Интернационального легиона территориальной обороны Украины», а также 32-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Гришино», — рассказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что в ходе сражений украинские формирования потеряли более 50 военных.

2 ноября пресс-служба Минобороны РФ заявила, что военнослужащие страны пресекли попытку прорыва ВСУ в сторону Гришино. Атаку организовали бойцы 425-го штурмового полка «Скала» украинских войск, все они были уничтожены российскими солдатами.

Также в ведомстве сообщили, что подразделения 51-й мотострелковой бригады 51-й армии Вооруженных сил РФ продолжили сжимать кольцо вокруг группировки ВСУ и расширили зону контроля в северной, восточной и юго-восточной частях Димитрова в ДНР. Российским бойцам удалось освободить 26 зданий.

Ранее военнослужащие ВС РФ сорвали 27 попыток прорыва украинских солдат в ДНР.