Вооруженные силы (ВС) России пресекли попытку прорыва украинских военнослужащих из 425-го штурмового полка «Скала» в сторону населенного пункта Гришино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в официальной сводке Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что все военнослужащие «Скалы» были уничтожены.

В то же время подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии ВС РФ продолжили сжимать кольцо вокруг группировки противника с востока, расширили зону контроля в северной, восточной, юго-восточной частях Димитрова в ДНР, освободив 26 зданий.

31 октября в Минобороны РФ сообщили, что подразделения российской группировки «Центр» за неделю сорвали 27 попыток прорыва украинских войск в Донецкой народной республике. По данным ведомства, украинская армия предприняла четыре попытки деблокировать окруженные подразделения в районе Красноармейска и 23 раза пыталась вырваться из окружения. Российские силы продолжают операции по уничтожению окруженных формирований ВСУ и расширяют контроль над территорией в районе железнодорожного вокзала города.

Кроме того, завершается зачистка населенного пункта Гнатовка, а штурмовые подразделения армии вошли в населенный пункт Рог, где закрепились в юго-восточной части.

Ранее полковник Ходаренок заявил, что ДНР может перейти под полный контроль России к концу осени.