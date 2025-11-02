На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС России не позволили ВСУ прорвать оборону на одном из участков фронта

Минобороны: пресечена попытка прорыва ВСУ в сторону Гришино в ДНР
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России пресекли попытку прорыва украинских военнослужащих из 425-го штурмового полка «Скала» в сторону населенного пункта Гришино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в официальной сводке Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что все военнослужащие «Скалы» были уничтожены.

В то же время подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии ВС РФ продолжили сжимать кольцо вокруг группировки противника с востока, расширили зону контроля в северной, восточной, юго-восточной частях Димитрова в ДНР, освободив 26 зданий.

31 октября в Минобороны РФ сообщили, что подразделения российской группировки «Центр» за неделю сорвали 27 попыток прорыва украинских войск в Донецкой народной республике. По данным ведомства, украинская армия предприняла четыре попытки деблокировать окруженные подразделения в районе Красноармейска и 23 раза пыталась вырваться из окружения. Российские силы продолжают операции по уничтожению окруженных формирований ВСУ и расширяют контроль над территорией в районе железнодорожного вокзала города.

Кроме того, завершается зачистка населенного пункта Гнатовка, а штурмовые подразделения армии вошли в населенный пункт Рог, где закрепились в юго-восточной части.

Ранее полковник Ходаренок заявил, что ДНР может перейти под полный контроль России к концу осени.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами