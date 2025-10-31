В Минобороны сообщили о срыве попыток ВСУ деблокировать окружение в ДНР

Подразделения российской группировки «Центр» за неделю сорвали 27 попыток прорыва украинских войск в Донецкой народной республике. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, украинская армия предприняла четыре попытки деблокировать окруженные подразделения в районе Красноармейска и 23 раза пыталась вырваться из окружения. Российские силы продолжают операции по уничтожению окруженных формирований ВСУ и расширяют контроль над территорией в районе железнодорожного вокзала города.

Отмечается, что завершается зачистка населенного пункта Гнатовка, а штурмовые подразделения армии вошли в населенный пункт Рог, где закрепились в юго-восточной части.

Кроме того, Минобороны сообщило о срыве новых попыток украинских войск деблокировать окруженные подразделения со стороны Гришино, а также о предотвращении семи попыток прорыва с северных направлений.

По информации ведомства, штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады 51-й армии расширили зону контроля в северных, северо-западных и юго-восточных районах Димитрова, сжав кольцо окружения вокруг украинских формирований. Завершается зачистка территории шахты №5/6 от разрозненных групп бойцов ВСУ.

Ранее за неделю ВС России нанесли пять групповых ударов по объектам ВПК Украины.