В сети появились кадры со сдавшимися в плен в Купянске бойцами ВСУ

Минобороны России показало военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен в Купянске
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство обороны РФ показало видео с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдавшимися в плен российским военнослужащим в Купянске в Харьковской области. Кадры публикует ТАСС.

На видео пленные украинские военные рассказывают подробности того, как командование ВСУ бросило их без поддержки, боеприпасов и еды. Кроме того, бойцы объясняют свое решение сдаться в плен Вооруженным силам РФ.

Детали этого разговора приводит телеканал «Звезда» в своем Telegram. Бойцы поняли, что находятся в окружении спустя четыре дня после того, как их туда отправили, и что провизии и боекомлекта от командования ждать уже не стоит. Из-за нехватки еды питались одной банкой тушенки на троих человек в день. Выхода из окружения не было, так как все пути отхода контролировались российскими дронами и артиллерией.

«Увидев залетевшую листовку от бойцов ВС РФ, — сдались», — признался один из пленных на допросе.

29 октября Минобороны России сообщило, что бойцы армии РФ в листовках, сброшенных украинским военным, призвали не делать из Купянска второй Бахмут. В листовке также говорилось, что военнослужащие еще могут поднять руки и спастись. ВС России гарантировало хорошие условия тем, кто сдался добровольно, а также медицинскую помощь и возможность связаться с родными.

Ранее Подоляка заявил об «очень больших» проблемах ВСУ под Харьковом.

