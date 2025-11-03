На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пророссийские хакеры получили доступ к данным о воинских частях СБУ

Хакеры из KillNet и Beregini получили данные о дислокации воинских частей СБУ
РИА «Новости»

Пророссийские хакерские группировки KillNet и Beregini провели масштабную кибероперацию против шести крупнейших украинских страховых фирм и получили данные о расположении воинских частей Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказал представитель KillNet, одной из целей стала страховая фирма, специализирующаяся на воинских подразделениях и военнослужащих.

«В ходе изучения базы данных <...> были обнаружены записи с расположением и наименованием ряда воинских частей СБУ», — подчеркнул он.

По данным агентства, хакерам после взлома шести украинских страховых компаний удалось выгрузить более 10 млн пакетов документов. Они содержат в себе данные о физических и юридических лицах, в том числе информацию о владельцах грин-карт, страховании недвижимости, автомобилей и заводов, а также различные видеоматериалы и фотографии.

2 ноября члены группировок KillNet и Beregini заявили, что получили личные данные первых лиц офиса украинского лидера Владимира Зеленского. Среди них — первый вице-премьер страны Михаил Федоров, заместители руководителя офиса главы государства Ирина Мудрая и Виктор Микита.

Ранее хакеры взломали базы данных стратегических предприятий Украины.

