Пророссийские хакеры заявили о получении доступа к данным первых лиц офиса Зеленского

Хакеры пророссийских группировок KillNet и Beregini получили личные данные заместителей офиса президента Украины Владимира Зеленского Виктора Микиты и Ирины Мудрой, а также первого вице-премьера республики Михаила Федорова. Об этом сообщает РИА Новости сссылкой на программистов.

Хакеры уточнили, что данные были получены в ходе масштабного взлома. По их словам, атака была направлена на шесть крупнейших страховых фирм Украины. В результате был получен доступ к адресам прописки, личным телефонам и паспортным данным клиентов организаций, утверждают хакеры.

«Были проверены базы данных налогового реестра, где была замечена информация о заместителях руководителя офиса Зеленского Викторе Миките и Ирине Мудрой, а также о первом вице-премьере Украины Михаиле Федорове», — сказал представитель хакерской группировки с никнеймом KillMilk.

31 октября хакерские группы KillNet и Beregini получили в распоряжение личные данные командующего Силами БПЛА Вооруженных сил Украины Роберта Бровди. Всего они выгрузили из вражеской базы данных более миллиона документов на юридические лица, заводы, автомобили, страховые договоры, оформленные на участников боевого формирования.

