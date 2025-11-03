На юге Украины прогремели взрывы

В Николаевской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, сейчас в регионе действует воздушная тревога.

До этого в Харькове произошла серия взрывов. А накануне вечером стало известно о взрывах в Павлограде. В расположенном в Днепропетровской области городе после ударов начался пожар. Местные паблики публиковали фотографии столбов густого черного дыма, которые поднимались в небо над населенным пунктом.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Кучма оценил вероятность третьей мировой войны.