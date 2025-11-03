В Пензенской области ввели план «Ковер»

МЧС: в Пензенской области введен запрет на использование воздушного пространства

На территории Пензенской области введен план «Ковер». Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

В связи с этим действует временный запрет на использование воздушного пространства.

Ночью 2 ноября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил, что на территории региона введен режим беспилотной опасности. Он подчеркнул, что в целях безопасности граждан действуют временные ограничения работы мобильного интернета.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

3 ноября стало известно, что в саратовском аэропорту Гагарин временно прекратили принимать и отправлять самолеты.

Ранее БПЛА парализовал работу аэропорта на северо-западе Германии.