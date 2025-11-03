На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Атомный авианосец США вышел в море в неизвестном направлении

Атомный авианосец США вышел из Вирджинии и приступит к активным операциям
close
Fighterbomber/YouTube

Новейший атомный авианосец ВМС США USS George H.W. Bush вышел из военно-морской базы в Норфолке (штат Вирджиния) в неизвестном направлении. Как сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», включение основного радара корабля обычно свидетельствует о подготовке к активным операциям.

Авианосец является одним из самых современных кораблей американского флота. Его внезапный выход в море привлек внимание международных наблюдателей. Направление движения корабля сохраняется в тайне, однако его дальнейшие маневры будут отслеживаться заинтересованными странами.

2 ноября сообщалось, что Вашингтон приступил к модернизации заброшенной больше 20 лет назад базы ВМС США «Рузвельт-Роудс», а также начал возводить инфраструктуру в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и на Американских Виргинских островах. Аналитики считают, что все эти действия указывают на подготовку, которая поможет американским военным проводить операции на территории Венесуэлы. В конце октября президент США Дональд Трамп заявлял, что «следующим шагом будет суша». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп поручил Пентагону готовить атаку на Нигерию.

