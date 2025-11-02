За три часа БПЛА атаковали четыре региона России

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над четырьмя регионами страны восемь беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00. Три БПЛА нейтрализовали в Курской области, по два — в Белгородской и Ростовской областях, а над Крымом ликвидировали один дрон.

В период с 15:00 до 20:00 территорию РФ атаковали 22 БПЛА. По четыре беспилотника нейтрализовали в Курской и Брянской областях, а 14 — в Белгородской области.

В последнем регионе беспилотник ударил в том числе по храму Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори. На опубликованных властями фото видно, что снаружи упал металлический навес над входом в здание, внутри храма тоже есть разрушения.

