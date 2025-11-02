Регионы России атаковали 22 дрона

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за пять часов уничтожили над тремя регионами страны 22 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 15:00 до 20:00. По четыре беспилотника нейтрализовали в Курской и Брянской областях, а 14 — в Белгородской области.

До этого губернатор последнего региона Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ атаковали шесть муниципалитетов. При налетах БПЛА пострадали два местных жителя.

В селе Отрадное БПЛА атаковал служебную «Газель». Ее водителя госпитализировали с баротравмой (повреждением полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления), ссадинами лица и множественными слепыми осколочными ранениями. В машине выбило стекло и посекло кузов.

А в городе Грайворон FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) взорвался у многоквартирного дома. При этом баротравму получила местная жительница.

Ранее ВСУ ударили по храму Благовещения Богородицы под Белгородом.