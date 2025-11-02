На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: сотрудники военкомата в Одесской области напали на велосипедиста и насильно увезли

«Страна.ua»: на Украине работник ТЦК сбил велосипедиста и затащил его в автобус
Cотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в Одесской области сбил велосипедиста, а после этого его силой затащили в машину. Об этом сообщает «Страна.ua».

На опубликованном видео показано, как мужчина выскочил на встречу велосипедисту и схватился за средство передвижения. После этого подбежал еще один человек в военной форме, поднял гражданина и загрузил его в подъехавший микроавтобус.

Накануне сообщалось, что в Харькове сотрудники территориального центра комплектования сбили велосипедиста, чтобы мобилизовать его.

До этого мужчина был арестован за нападение с ножом на полицейского и трех сотрудников территориального центра комплектования в Харькове. Сообщалось, что украинец отказался предоставлять свои документы и ударил сотрудника правоохранительных органов ножом в висок. После этого он порезал еще троих военкомов и сбежал. Позднее мужчина был задержан и взят под стражу.

Ранее в Одессе разъяренные жители перевернули автомобиль военкомов.

