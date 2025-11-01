Видео: на Украине сбили велосипедиста, чтобы мобилизовать его

На видео попало, как на Украине сбили велосипедиста, чтобы мобилизовать его

В Харькове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) сбили велосипедиста, чтобы мобилизовать его. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«В Харькове сотрудники ТЦК сбили велосипедиста бусом. После наезда военкомы с гражданскими затащили его в авто», — говорится в публикации.

До этого мужчина был арестован за нападение с ножом на полицейского и трех сотрудников территориального центра комплектования в Харькове. Сообщалось, что украинец отказался предоставлять свои документы и ударил сотрудника правоохранительных органов ножом в висок. После этого он порезал еще троих военкомов и сбежал. Позднее мужчина был задержан и взят под стражу.

Ранее украинец напал с ножом на сотрудников ТЦК в Кривом роге.