Военный эксперт назвал последствия отправки французских солдат на Украину

Военэксперт Михайлов: ВС РФ уничтожит французский контингент за сутки
ChiccoDodiFC/Shutterstock/FOTODOM

Отправленный на Украину французский контингент Вооруженные силы (ВС) России смогут ликвидировать за сутки. Такое мнение в интервью aif.ru высказал военный эксперт Евгений Михайлов. По его словам, заявленная численность в две тысячи военных — слишком мала, чтобы представлять угрозу.

«Подготовка у них, может быть, и хорошая, но для других условий. Да и две тысячи солдат — это ни о чем. Каждый день в зоне спецоперации ВСУ теряют 1,5-2 тысячи боевиков. В случае нанесения прямого удара по месту дислокации наемников, а это точно произойдет, вся французская кампания растает», — отметил Михайлов.

Он также подчеркнул, что введение французского контингента на Украину будет расцениваться как прямая агрессия со стороны НАТО, вследствие чего иностранные войска станут приоритетной целью для ВС РФ.

28 октября в Службе внешней разведки РФ сообщили, что по указанию президента Франции Эммануэля Макрона Генштаб готовит две тысячи военных к развертыванию на Украине. В настоящий момент они находятся в Польше, получают вооружение и технику. В ближайшие дни планируется переброска французского контингента в центральные области Украины.

Ранее в Госдуме пригрозили «немедленным уничтожением» Франции при отправке сил на Украину.

