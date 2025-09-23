На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о протестах в одной из украинских бригад из-за решений командования

ТАСС: в 125-й бригаде ВСУ назревает бунт из-за перевода солдат в штурмовики
Sofiia Gatilova/Reuters

Солдаты ремонтного батальона 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ все активнее выражают недовольство решением командования перевести их в штурмовые подразделения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По информации источника, часть военнослужащих намерена массово самовольно покинуть подразделение из-за нового распоряжения. Кроме того, нередко украинских новобранцев направляют в пехоту под предлогом возможности выбрать интересующую должность.

военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что военные ВСУ «вяло атаковали» в Сумской области на этой неделе. Он добавил, что в последнее время власти Украины активизировали работу по подготовке дискредитирующих российские войска материалов из Сумской области.

По его словам, подобные меры были приняты для поддержки морально-психологического состояния бойцов ВСУ и жителей республики.

Ранее украинские десантники попали в окружение на одном из участков фронта.

