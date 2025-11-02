США и Китай наладят прямую связь для предотвращения конфликтов

Соединенные Штаты и Китай наладят каналы прямой связи, чтобы исключить возможные риски вооруженных столкновений. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на заявление министра войны США Пита Хегсета.

«Адмирал Донг [Цзюнь] и я согласились, что мы должны создать каналы военного сотрудничества для ликвидации конфликтов и деэскалации любых возможных проблем», — заявил глава Пентагона.

Переговоры с целью обсуждения деталей создания этих каналов пройдут в ближайшее время, уточнил Хегсет.

30 октября президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Южной Корее. Политики увиделись лично впервые с 2019 года на полях саммита АТЭС в Пусане. Их встреча продолжалась 1 час 40 минут.

По оценке американского лидера, встреча прошла на 12 баллов из 10. По ее итогам он снизил некоторые тарифы, анонсировал новую торговую сделку и рассказал, что договорился решать украинский кризис совместно с Китаем. Председатель КНР тоже остался доволен и намерен продолжить работать с Трампом ради процветания обеих стран.

