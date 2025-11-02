На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ДНР за неделю сорвали более 360 атак дронов на жителей и инфраструктуру

ФСБ РФ: в ДНР за неделю отразили 366 атак украинских БПЛА на мирных жителей
Константин Михальчевский/РИА Новости

Более 360 атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры сорвали в Донецкой народной республике (ДНР) за минувшую неделю. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

«Системой РЭБ (радиоэлектронной борьбы — «Газета.Ru») «Купол Донбасса» за неделю предотвращены 366 террористических атак со стороны противника», — рассказали в ведомстве.

В нем уточняется, что в небе над Донецком и Макеевкой сбили 256 дронов. В Горловке уничтожили 110 летательных аппаратов.

По информации ФСБ, в том числе в ДНР перехватили пять ударных БПЛА чешского производства. Они были оснащены осколочно-фугасными зарядами, общая масса которых составила порядка 300 кг.

В Макеевке один раз ликвидировали разведывательный беспилотник типа Leleka. Как отметили в ведомстве, подобные дроны предназначены для вскрытия систем противовоздушной обороны (ПВО).

2 ноября министерство обороны РФ заявило, что дежурные средства ПВО за ночь сбили 164 украинских БПЛА самолетного типа. Над акваторией Черного моря уничтожили 39 летательных аппаратов. В Краснодарском крае отразили атаку 32 беспилотников, в Крыму — 26, в Брянской области — 20. По девять целей перехватили в Орловской, Ростовской и Волгоградской областях, шесть — в Липецкой области, пять — в Воронежской области. Три БПЛА нейтрализовали над Азовским морем, по два — в Тульской, Курской и Белгородской областях.

Ранее в Тульской области из-за беспилотника загорелась крыша магазина.

