В пяти населенных пунктах Туапсинского округа обнаружили обломки БПЛА

В пяти населенных пунктах Туапсинского округа нашли обломки дронов
Shutterstock

В пяти населенных пунктах Туапсинского муниципального округа обнаружили обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают экстренные и специальные службы. Это результат ночных попыток киевского режима атаковать гражданские объекты», — говорится в публикации.

Оперштаб уточнил, что фрагменты БПЛА упали на одной из улиц в Туапсе, в поселке Пригородный, селах Ольгинка и Лермонтово, а также по двум адресам в селе Агой. Из-за этого в некоторых квартирах и домах оказались повреждены окна.

В ночь на 2 ноября в порту Туапсе произошел пожар на танкере в результате падения фрагментов беспилотников. В оперштабе добавили, что также при атаке дронов повреждения получили инфраструктура нефтеналивного терминала и остекление железнодорожного вокзала. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Накануне элементы беспилотного летательного аппарата, сбитого ночью над Тулой, нашли рядом с проезжей частью. Губернатор региона Дмитрий Миляев рассказал, что силы ПВО за ночь ликвидировали четыре украинских беспилотника. Пострадавших нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее в Краснодарском крае обломки беспилотника повредили жилой дом.

Атаки БПЛА на Россию
