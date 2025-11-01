На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Туле обнаружили элементы сбитого ночью БПЛА

В Туле нашли элементы сбитого ночью БПЛА рядом с проезжей частью
Inna Varenytsia/Reuters

Элементы беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сбитого ночью над Тулой, нашли рядом с проезжей частью. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, силы ПВО за ночь ликвидировали четыре украинских беспилотника. Пострадавших нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

«В Туле, в районе дома 56 по улице Кутузова, рядом с проезжей частью, обнаружены элементы БПЛА. Ведется работа оперативных служб», — говорится в публикации.

Миляев уточнил, что в связи с этим движение транспортных средств по улице Кутузова на участке от улицы Вильямса до улицы Карпинского ограничено, организованы пути объезда. Глава Тульской области призвал местных жителей заранее планировать свой маршрут.

Вечером 31 октября российские военные уничтожили 38 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России. В министерстве обороны РФ уточнили, что 34 дрона силы ПВО ликвидировали над Белгородской областью, по два беспилотных летательных аппарата — над Воронежской областью и Крымом.

Утром 31 октября в оборонном ведомстве рассказали, что за минувшую ночь средства ПВО сбили 130 БПЛА над российскими регионами.

Ранее в Москве представили новый комплекс, увеличивающий дальность действия дронов.

