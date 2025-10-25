Депутат Рады Безуглая не подтвердила сообщения о занятии ВСУ села Торское

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале опровергла информацию, распространяемую в сети, о переходе села Торское в ДНР под контроль Вооруженныхи сил Украины.

«У (главкома ВСУ. — Прим. «Газеты.Ru») Сырского скатились к регулярной лжи относительно «освобождения» отдельных сел. И снова во лжи фигурируют ручные штурмовые полки главкома», — заявила она.

Нардеп отметила, что при этом российские военные уже находятся внутри Покровска (Красноармейск), Константиновки, Купянска.

По словам Безуглой, Киев теряет крайний рубеж, за которым Павлоград, Днепр (бывший Днепропетровск), Краматорск, Изюм и Харьков.

21 октября ирландский журналист Чей Боуз заявил, что сражение за Красноармейск «приближается к своему апогею». Как он отметил, командование ВСУ бросило значительную часть своих сил на удержание этого населенного пункта. Несмотря на это, украинские формирования потерпят поражение и потеряют контроль над городом, уверен Боуз.

19 октября в силовых структурах РФ сообщили, что освобождение села Чунышино в ДНР дает возможность российским военным выровнять фронт к югу от Красноармейска и усилить давление на группировку противника сразу на нескольких направлениях.

