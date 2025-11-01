На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Окруженные в Красноармейске бойцы ВСУ начали сдаваться в плен

Минобороны РФ: военные ВСУ, окруженные в Красноармейске, начали сдаваться в плен
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся в окружении в Красноармейске (украинское название — Покровск), начали сдаваться в плен. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Оборонное ведомство показало кадры показаний пленных украинских военных. Один из них заявил, что решил сдаться в плен, так как его предал командир во время попытки организации обороны.

«Я понял, что командир нас давно бросил. Мы с напарником пытались организовать оборону в частном доме. Но потом решили, что лучше сдаться. Потому что нет смысла сопротивляться. Нас предал командир. Смысла вообще не было», — сказал пленный боец ВСУ.

1 ноября российские военные пресекли высадку группы сил специальных операций Главного управления разведки Украины. Вертолет спецназа ГУР приземлился в районе Красноармейска. Все 11 человек, находившиеся на борту, уничтожены. Начальник украинской разведки Кирилл Буданов находился в районе высадки и командовал операцией, сообщили СМИ. Эксперты считают, что спецназ хотел эвакуировать бойцов НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее боец ВСУ, сдавшийся в плен в Красноармейске, призвал всех последовать его примеру.

