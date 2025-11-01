В Запорожскую область вернулся свет

На всей территории Запорожской области восстановили подачу электричества, сообщил в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

Он поблагодарил электриков за работу: они смогли закончить ремонт примерно за час. Проблемы со светом наблюдались на севере Запорожской области.

До этого в городе Сумы на северо-востоке Украины пропало электричество после удара по энергетике. Проблемы со светом также возникли в Сумском районе региона. Местные больницы и экстренные службы смогли продолжить работу, а критическую инфраструктуру власти решили перевести на резервное питание.

Там, где нет света, для украинцев развернули «пункты несокрушимости» (работают при администрациях, школах и зданиях Госслужбы по чрезвычайной ситуации; в них есть свет, тепло, мобильная связь и интернет). Днем «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики сообщила о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги.

Ранее ВС России ликвидировали украинский спецназ при высадке в ДНР.