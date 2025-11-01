На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Житель Белгородской области получил ранения при атаке дрона ВСУ

Гладков: дрон ВСУ атаковал село Мощеное, ранен местный житель
Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Мощеное Грайворонского округа, в результате чего местный житель получил множественные осколочные ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, бойцы самообороны доставили мужчину в Грайворонскую ЦРБ с ранениями головы, предплечья, грудной клетки и бедра. Врачи оказали пострадавшему первую помощь. Вскоре он будет переведен в областную клиническую больницу.

«На месте атаки повреждены автомобиль и остекление дома и надворной постройки», — написал Гладков.

29 октября украинский беспилотник ударил по автомобилю, в котором ехала глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова. Инцидент произошел в селе Ясные Зори. Водитель и чиновница успели покинуть машину прямо перед ударом. Транспортное средство сгорело. По словам Гладкова, враг целенаправленно охотится за главами районов и сотрудниками оперслужб.

Ранее ВСУ оставили в приграничье катушку оптоволокна с устрашающей надписью.

Атаки БПЛА на Россию
