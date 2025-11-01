На Украине подтвердили ликвидацию спецназа Главного управления разведки (ГУР) у Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ссылаясь на украинских OSINT-аналитиков.

Уточняется, что бойцы ГУР десантировались с вертолета UH-60A Black Hawk на западной окраине Красноармейска и были уничтожены ударами FPV-дронов группировки войск «Центр».

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский до этого заявил, что российские войска ликвидировали часть группы украинского спецназа, переброшенного командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейск. По его словам, спецназ направили для выполнения «особых задач», включая попытки деблокировать украинские силы в нескольких районах города. Он уточнил, что часть бойцов была уничтожена практически сразу после десантирования.

Ранее российские бойцы нанесли удар по особняку с офицерами ВСУ в Краматорске.